В Орловской области продукты подорожали на 1,5%

Уровень инфляции замерили статистики.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары повысились на 1 процент, в том числе цены на продовольственные товары увеличились на 1,5 процента, на непродовольственные товары – на 0,7 процента, на услуги – на 0,9 процента. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области в октябре составила 20 223,6 рубля в расчете на месяц, увеличившись по сравнению с сентябрем на 0,6 процента.

Стоимость условного минимального набора продуктов питания – 6237,0 рубля, повышение по сравнению с сентябрем 2024 года в данном случае составило 1,7 процента. Наиболее ощутимо среди товаров продовольственной группы в октябре подорожала рыба и морепродукты – на 8,3 процента по сравнению с сентябрем 2024 года. Сливочное масло за месяц поднялось в цене на 7,4 процента, плодоовощная продукция, включая картофель, – на 3,9 процента, подсолнечное масло – на 2,8 процента, молоко и молочная продукция – на 2,4 процента.

Ровно на 1 процент повысилась средняя стоимость алкогольных напитков. Некоторые виды продуктов питания в октябре даже подешевели по отношению к предыдущему месяцу. Например, на 1,3 процента снизился ценник на мясо и мясную продукцию, на 0,8 процента подешевел сахар-песок. В целом, базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1 процента. Для сравнения, в октябре 2023 года он составлял 101,3 процента.

Среди товаров непродовольственной группы резких скачков цен в октябре 2024 года не наблюдалось. По подсчетам Орелстата, ощутимее всего по сравнению с сентябрем поднялась стоимость трикотажных изделий (на 1,2 процента) и медикаментов (на 1,1 процента). Автомобильный бензин в октябре подорожал на 0,6 процента, строительные материалы – на 0,4 процента, моющие и чистящие средства – на 0,3 процента. При этом обувь подешевела на 1,3 процента, телерадиотовары – на 0,4 процента. Ценники на ткани орловские торговцы в октябре не меняли.

ИА «Орелград»