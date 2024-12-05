Орловец получил срок за кристаллическое вещество

Мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотических средств.

В Орле Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Последний, оказавшийся рецидивистом, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Следствие проводил отдел дознания линейного отдела МВД России на станции Орел.

Как пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, ранее судимый мужчина 1986 года рождения был признан виновным в приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ведомстве уточнили, что мужчина находился на Привокзальной площади в Орле, по внешним признакам, в состоянии опьянения.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Орел задержали его и доставили в дежурную часть. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли прозрачный полимерный пакет с кристаллическим веществом бежевого цвета, которое было направлено на судебную экспертизу. Последняя установила, что изъятое вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон общей, всего у задержанного изъяли массой 0,53 грамма запрещенного вещества.

В ходе предварительного расследования было установлено, что задержанный является безработным местным жителем. Ранее он имел судимость. Наркотическое средство орловец приобрел «тайниковым способом» – он купил его через интернет и, следуя инструкциям продавца, извлек наркотик из тайника, обустроенного в лесопарке. Мужчина признался, что приобрел наркотик и хранил при себе для личного потребления. Добавим, что приговор суда уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»