Орловская область пока не откажется от банковских кредитов

Однако брать их регион планирует только в случае крайней необходимости.

Кредиты, привлеченные в кредитных организациях, сохранятся для Орловской области в качестве одного из источников погашения долговых обязательств. Об этом говорится в постановлении правительства региона, подписанном губернатором Андреем Клычковым. Он утвердил долговую политику Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Отметим, что сейчас в структуре государственного долга региона нет коммерческих кредитов. В последние годы дорогие банковские займы были успешно замещены более дешевыми кредитами, выделенными федеральным центром.

Однако существуют определенные риски, поэтому категорический отказ от банковских кредитов в будущем пока не предполагается. В то же время понятно, что привлекать банковские ресурсы регион будет только в самом крайнем случае. Пока острой необходимости в этом нет. Более того, власти планируют постепенно сокращать государственный долг, который по состоянию на 1 января 2024 года сложился в объеме 23,848 миллиарда рублей. Государственный долг по состоянию на 1 января 2026 год составит 21,897 миллиарда рублей – такая сумма заложена в бюджет региона.

Сейчас в его структуре 100 процентов занимают бюджетные кредиты. Доля государственного долга Орловской области в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета составит в будущем году 56,8 процента. «При реализации долговой политики необходимо стремиться к тому, чтобы объем накопленного долга, динамика изменения его объема и структуры способствовали повышению уровня кредитоспособности Орловской области», – говорится в постановлении правительства.

Но чиновники при этом отмечают, что основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики, являются макроэкономические условия. В данном случае речь идет о влиянии рисков ухудшения внешней экономической ситуации. Это может привести к ухудшению динамики макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции и снижению темпов экономического роста, снижению доходов. Как следствие, все вышеперечисленное способно негативно отразиться на возможности «осуществления государственных заимствований в необходимых объемах и на приемлемых условиях».

А возможное увеличение Банком России размера ключевой ставки, что уже не раз происходило в 2024 году, может привести к росту дополнительных расходов на обслуживание государственного долга. Впрочем, пока чиновники придерживаются оптимистичного сценария. Согласно ему реализация долговой политики Орловской области в 2025-2027 годах будет направлена на сокращение государственного долга в соответствии с графиками погашения задолженности по бюджетным кредитам в следующих объемах: в 2025 году – 1,675 миллиарда рублей, в 2026 году – 1,695 миллиарда рублей, в 2027 году – 1,729 миллиарда рублей. Погашать долги планируется за счет мобилизации собственных доходов областного бюджета.

«Основными инструментами реализации долговой политики являются бюджетные кредиты, рыночные заимствования, использование механизма списания задолженности по бюджетным кредитам, – говорится в документе. – В целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга Орловской области при необходимости будет продолжена работа с Управлением Федерального казначейства по Орловской области по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджетов субъектов Российской Федерации».

ИА «Орелград»