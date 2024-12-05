Семь помещений планируют продать власти Орла

Стали известны параметры программы приватизации.

Депутаты Орловского горсовета утвердили представленный администрацией областного центра прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2025 год. Как и ожидалось, в проект, внесенный на рассмотрение городского парламента мэром, не был включен пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Поэтому планируемые доходы от реализации оказались примерно в шесть раз ниже, чем предусматривал план на 2024 год.

В будущем году предполагается приватизировать семь объектов недвижимости – нежилые помещения и земельные участки под ними. Во всех случаях формой приватизации принята продажа имущества путем проведения аукциона. Правда, в одном случае преимущественное право на выкуп недвижимости получит ее арендатор. Но в остальных шести случаях предполагается проведение аукциона, открытого по составу участников и по форме предложений о цене.

С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла предполагаются в размере 244,214 миллиона рублей. От реализации объектов недвижимости город рассчитывает получить не менее 223,874 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – еще как минимум 20,34 миллиона рублей.

В горсовете подчеркнули, что утвержденный размер доходов от реализации муниципального имущества, включенного в прогнозный план приватизации, является ориентировочным. Дело в том, что перед выставлением объектов на аукционы будет производиться оценка их рыночной стоимости. Проводить ее по договору с мэрией будет независимый оценщик. В решении горсовета также отмечено, что все денежные средства, полученные в ходе приватизации муниципального имущества, на основании статьи 62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации будут полостью направлены в городской бюджет.

Основной целью реализации прогнозного плана приватизации на 2025 год заявлено повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оптимизация ее структуры за счет продажи имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления. Приватизация позволит привлечь дополнительные неналоговые доходы в бюджет города и сократить бюджетные расходы на содержание неэффективно используемого имущества.

Как и в предыдущие годы, подготовку к приватизации и продажу муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом будет осуществлять управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

ИА «Орелград»