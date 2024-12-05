В Орле горит придорожное кафе «Караван»

Пожар начался сегодня утром.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, огонь распространился на 80 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В данный момент пожарные продолжают ликвидировать последствия ЧП. На месте работают 15 сотрудников ведомства. В их распоряжении находятся четыре единицы спецтехники.

«Людей внутри не было. Пострадавших нет», – указали в МЧС.

«Караван» находится на орловской объездной дороге. Официальный адрес заведения — Орёл, улица Итальянская, 1-Д.

Впрочем, по некоторым данным, в последнее время заведение уже не работало.

ИА «Орелград»