В Орловской области все активнее используют видеоконференций

Этой осенью трафик таких приложений увеличился на 31%.

Рост почти треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выявили в совместном исследовании МегаФон и сервис онлайн-коммуникаций Контур.Толк. Аналитики работали с обезличенными данными пользователей.

Орловцы продолжают тратить больше всего гигабайт в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Также популярны платформы Контур.Толк (лидер по динамике переданного трафика +260%), сервисы Pruffme (+35% к показателям сентября-ноября 2023 года), «Яндекс Телемост», и SaluteJazz.

Треть пользователей приложений для видеоконференций — это люди в возрасте от 25 до 34 лет, еще треть — пользователи от 35 до 44 лет. Среднее время встречи в Орвлоской области составляет всего 31 минуту.

По данным Контур.Толка, за последние два года в России сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Орловская область не вошла в лидеры по количеству времени видеоконференций, как и соседи по ЦФО. В ТОПе Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам, тогда как в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю. Самое раннее время для совещаний у жителей Новосибирска, пик активности приходится на 9:00.

ИА “Орелград”