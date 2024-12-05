В Орле состоится Губернский кадетский бал

5.12.2024 | 17:30 Новости, Общество

Мероприятие под названием «Виват, кадет!» пройдёт 8-го декабря.

Кадеты МЧС. Фото: Управление МЧС по Орловской области

Напомним, что 9-го декабря отмечается День Героев Отечества, когда граждане России чествуют Героев СССР и РФ, а также кавалеров орденов Святого Георгия и Славы.

На бал приглашаются орловцы в возрасте от 12 до 18 лет – представители кадетских школ, классов, военно-патриотических клубов. Они смогут продемонстрировать свои навыки и умения в вальсировании, конкурсах чтецов и вокалистов, викторине на патриотические темы.

Мероприятие пройдёт в библиотеке имени Бунина. Всё начнётся в 12:00.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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