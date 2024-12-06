В Зареченском микрорайоне планируют построить бассейн

Земля выделена распоряжением правительства Орловской области.

Документ подписан в конце ноября. Областному автономному учреждению «Центральный стадион им. В. И. Ленина» в бессрочное пользование передан земельный участок с кадастровым номером 57:10:0030801:18572. Его площадь – 27,7 тыс. кв. м. Пока вид разрешенного использования – для жилищного строительства. Однако в скором времени он должен измениться. На этом участке, за многоквартирными домами на улице Зареченской, планируется строительство бассейна. Объект станет прекрасным дополнением к ледовой арене и новой школе в этой части города.

Напомним, анонсировал строительство бассейна в октябре 2023 года губернатор Орловской области Андрей Клычков. В октябре 2024 департамент физической культуры и спорта Орловской области сообщил, что направлен запрос в администрацию города о выделении участка. Однако в Орле свободной земли нет, заявили в мэрии. По данным «Орелграда», участок для спортивного объекта безвозмездно предоставил крупнейший орловский застройщик ГК ОДСК.

Отметим, в начале декабря президент Владимир Путин поручил включить обучение детей плаванию в перечни госуслуг. Ответственными назначены главы субъектов. Доклады от них ожидают в мае 2025 года.

ИА “Орелград”