Борьбу с идеологией терроризма возглавит департамент информации

Изменения внесены в некоторые нормативные правовые акты Орловской области.

Как сообщает аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, изменения внесены в положение о департаменте информационно-аналитической работы Орловской области и в положения о его структурных подразделениях. К компетенции указанных органов дополнительно отнесено выполнение функций головного исполнителя Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.

Также функционал указанных ведомств пополнило обеспечение проведения заседаний рабочей группы по исполнению на территории Орловской области Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы, утвержденного президентом Владимиром Путиным 30 декабря 2023 года. Кроме того, правительство региона наделило рядом новых полномочий управление по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области.

Так, к его компетенции дополнительно отнесена разработка плана тушения ландшафтных природных пожаров, за исключением пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, а также землях особо охраняемых природных территорий. Новой функцией ведомства станет обеспечение организации тушения пожаров силами противопожарной службы Орловской области. В данном случае исключение сделано для лесных пожаров, возгораний в закрытых административно-территориальных образованиях, на федеральных территориях, на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ и так далее.

Организация тушения ландшафтных природных пожаров предусмотрена силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Орловской области и функционирующими в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»