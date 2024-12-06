Здания для ПВР получила Орловская область от Росимущества

Они будут использоваться для размещения нуждающихся в помощи граждан.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях передало в пользование администрациям Корсаковского и Сосковского районов Орловской области недвижимое имущество. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Переданные здания будут использоваться для размещения людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Ранее в МТУ обсудили организацию пунктов временного размещения для переселенцев. В частности, руководитель ведомства Андрей Суворов принял участие в рабочем совещании в правительстве Орловской области. В обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский, руководители органов власти специальной компетенции региона и представители органов местного самоуправления муниципальных образований.

Участники обсудили вопрос создания пунктов временного размещения для граждан, вынужденно покинувших места постоянного проживания. На том совещании и было принято решение об организации пунктов временного размещения в неиспользуемых объектах недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности. По итогам встречи Андрей Суворов предложил заключить краткосрочный договор безвозмездного пользования федеральным имуществом между администрацией Корсаковского района агентством. Теперь идея претворена в жизнь.

ИА «Орелград»