Экс-сенатор Владимир Круглый договорился с профсоюзами

Медицинская палата заключила соглашение с медицинским профсоюзом.

В Орле подписано соглашение о сотрудничестве между областной организацией профсоюза работников здравоохранения и НП «Медицинская палата Орловской области». Последнюю возглавляет заслуженный врач России Владимир Круглый, который в недавнем прошлом на протяжении ряда лет представлял регион в Совете Федерации. Экс-сенатор поставил свою подпись под документом, закрепляющим обязательства обеих сторон на три года и подтверждающим их стремление к развитию сотрудничества. Цель соглашения — совместное решение вопросов обеспечения прав медицинских работников.

«Подписавшие соглашение стороны планируют вместе проводить круглые столы, семинары по юридическим вопросам, форумы, конкурсы профессионального мастерства и другие мероприятия по актуальным вопросам, осуществлять совместный контроль за состоянием условий и охраны труда в медицинских учреждениях, пропагандировать развитие института наставничества», – сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзы Орловской области (ФПОО).

В организации выразили уверенность в том, что совместная работа позволит более качественно и оперативно находить оптимальные решения по всем возникающим вопросам. А общим результатом нового сотрудничества должно стать улучшение ситуации в сфере регионального здравоохранения. «Объединенные усилия профсоюза и Медицинской палаты будут способствовать сохранению кадрового потенциала в отрасли, улучшению условий труда медиков, развитию наставничества», – считают в ФПОО.

Ранее Федерация рассказала о коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений в Орловской области. Сообщалось, что на начало 2024 года с профсоюзами было заключено 976 коллективных договоров. Численность работников, на которых распространяется их действие, составляет 74 тысячи человек. В Орловской области в целом в органах по труду проведена уведомительная регистрация 1120 коллективных договоров, действие которых распространяется на 87 тысячи работников.

По словам заместителя председателя ФПОО Юрия Власова, в регионе увеличивается количество коллективных договоров, где установлена индексация заработной платы. Если в 202 году таких договоров было всего 94, то в 2022 году их количество выросло до 118, а в 2023 году таких коллективных договоров стало 166. По данным профсоюзного мониторинга, в 2023 году индексация заработной платы в организациях Орловской области проводилась на уровне от 4 до 19 процентов. В 47 коллективных договорах предусмотрено положение по установлению размера МРОТ выше федерального.

ИА «Орелград»