Депздрав объяснил, почему запретили снимать медиков

В Орловской области угрожающие объявления появились в ЦРБ.

Объявления гласят: «Видеосъемка без согласия сотрудника является правонарушением и влечет ответственность по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ». Также от пациентов требуют воздержаться от записи голоса. Мы решили уточнить: это личная инициатива руководителей ЦРБ или общее распоряжение по области. На запрос издания ответил глава департамента здравоохранения Александр Альянов. Запреты обоснованы Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

«По нашему мнению, видео- и аудиозапись медицинских работников является обработкой их биометрических персональных данных, которая возможна исключительно с согласия медицинских работников».

Пациентов с телефонами, в которых есть диктофон и камера, прировняли к сотовым операторам, интернет-магазинам, банкам и другим подобным структурам …

Пока в Москве в поликлиниках внедряют аудиозапись приема врачей. В Орловской области делают все возможное, чтобы скрыть потенциально конфликтные ситуации, чтобы пациент не смог доказать отказ выписать лекарство, или некорректную консультацию?

Приведем и весь ответ депздрава.

В соответствии с частью 1 статьи 92 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ от «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при осуществлении медицинской деятельности ведется учет персональных данных лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности, при этом согласно части 4 вышеуказанной статьи при ведении персонифицированного учета должны обеспечиваться конфиденциальность персональных данных лиц, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, и безопасность указанных персональных данных с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных. При этом на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) обработка персональных данных возможна с согласия субъекта персональных данных, за исключением специально установленных законом случаев. При этом согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 2 человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные), и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

ИА “Орелград”