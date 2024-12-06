Орловская прокуратура заставила отремонтировать лицей

В порядок привели помещения Шатиловского лицея.

Образовательное учреждение находится в Новодеревеньковском районе.

Как установил местный орган надзора, отдельные помещения лицея не отвечали необходимым требованиям. Так, на стенах и потолках имелись дефекты. Пищеблоку и обеденному залу требовался текущий ремонт.

Впрочем, судиться не пришлось. Прокуратура внесла директору лицея представление. После этого здесь сделали ремонт. К настоящему моменту выявленные нарушения устранены.

Ранее стало известно, что в Орле школа выплатила деньги родителям ученика.

ИА «Орелград»