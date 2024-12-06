В Орле в храме ООКБ митрополит освятил икону

Образ Богоматери выполнен с использованием сусального золота.

Об этом сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

Это икона «Скоропослушница» – одна из самых почитаемых. Средства на её создание собирал коллектив Орловской областной клинической больницы. Икона является «писаной» – то есть созданной не машиной, а человеком.

Церемонию освящения провели митрополит Орловский и Болховский Тихон и протоиерей Андрей Михалёв.

Образ размещён в храме при ООКБ, который построен в честь Луки Крымского (он одновременно являлся выдающимся медиком и одарённым православным священником). Храм существует около десяти лет. Новая икона стала одной из его главных святынь.

ИА «Орелград»