В Орле в храме ООКБ митрополит освятил икону

6.12.2024 | 11:00 Новости, Общество

Образ Богоматери выполнен с использованием сусального золота.

Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов

Об этом сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

Это икона «Скоропослушница» – одна из самых почитаемых. Средства на её создание собирал коллектив Орловской областной клинической больницы. Икона является «писаной» – то есть созданной не машиной, а человеком.

Церемонию освящения провели митрополит Орловский и Болховский Тихон и протоиерей Андрей Михалёв.

Образ размещён в храме при ООКБ, который построен в честь Луки Крымского (он одновременно являлся выдающимся медиком и одарённым православным священником). Храм существует около десяти лет. Новая икона стала одной из его главных святынь.

Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов

ИА «Орелград»


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