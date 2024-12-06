В Орловской области 400 человек пополнили рабочую силу

Количество трудоспособных граждан в регионе немного увеличилось.

Орелстат обнародовал итоги очередного выборочного обследования рабочей силы, в состав которой статистики включают граждан в возрасте о15 лет и старше. По данным за июль-сентябрь 2024 года численность рабочей силы в регионе составила 341 тысячу человек. Из них 333,2 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью, а 7,8 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть они не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

По сравнению с данными предыдущего выборочного наблюдения численность рабочей силы подросла примерно на 400 человек. при этом количество занятых в экономике региона уменьшилось на 200 человек. а вот число скрытых безработных, классифицируемых по методике МОТ, увеличилось на 600 человек. текущий уровень участия орловцев в рабочей силе составляет 57,5 процента, он подрос на 0,1 процента по сравнению с предыдущим наблюдением. Уровень занятости оценивается в 56,2 процента, уровень общей безработицы в 2,3 процента.

Очередное выборочное обследование рабочей силы, которое проводится ежемесячно на территории всех субъектов Российской Федерации, в Орловской области пройдет с 6 по 16 декабря 2024 года. Основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, граждан, не входящих в состав рабочей силы, об участии населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы.

«Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания прошедшими обучение и тестирование представителями Орелстата, – напоминают в ведомстве. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта».

Статистики подчеркивают, что полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером сведения являются информацией ограниченного доступа и используются только для формирования официальной статистической информации. За их разглашение, распространение или предоставлению кому-либо постороннему предусмотрена ответственность. Традиции, на период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»