ФК «Орёл» продлил контракт с основным вратарём

6.12.2024 | 12:01 Новости, Спорт

Павел Земсков будет защищать ворота «орлов» как минимум ещё один сезон.

Фото: t.me/FCO1960

Об этом сообщили в официальных соцсетях клуба. Контракт продлён до конца следующего календарного года.

Земсков перешёл в «Орёл» из курского «Авангарда». В последнем сезоне голкипер отыграл за «орлов» 2340 минут в 26 матчах.

Земсков пропустил 30 мячей, при этом в 10 футбольных поединках он отстоял ворота в полной неприкосновенности.

«Было очень приятно, когда руководство предложило остаться с «Орлом» еще на один год, сразу же согласился. Я считаю, у нас перспективная команда и лучшие болельщики. Эти два фактора дают оптимизм на новый сезон», – заявил сам Павел Земсков.

ИА «Орелград»


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