На Орловщине сменился глава Совета муниципальных образований

6.12.2024 | 12:25 Важное, Новости

Его возглавил глава города Ливны Сергей Трубицин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Переизбрание главы прошло на сегодняшнем съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области». Мероприятие проводилось в 15-й раз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Предыдущим председателем ассоциации являлся глава Колпнянского района Виктор Громов. Однако после трёх лет пребывания на этой должности его полномочия истекли.

Участники съезда поблагодарили Громова за плодотворную работу и пожелали новому руководителю успешной деятельности.

Съезд провела Ирина Патронова – заместитель губернатора Орловской области по внутренней политике в правительстве нашего региона, представитель губернатора в областном Совете народных депутатов.

ИА «Орелград»


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