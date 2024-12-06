На Орловщине сменился глава Совета муниципальных образований

Его возглавил глава города Ливны Сергей Трубицин.
Переизбрание главы прошло на сегодняшнем съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области». Мероприятие проводилось в 15-й раз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Предыдущим председателем ассоциации являлся глава Колпнянского района Виктор Громов. Однако после трёх лет пребывания на этой должности его полномочия истекли.
Участники съезда поблагодарили Громова за плодотворную работу и пожелали новому руководителю успешной деятельности.
Съезд провела Ирина Патронова – заместитель губернатора Орловской области по внутренней политике в правительстве нашего региона, представитель губернатора в областном Совете народных депутатов.
ИА «Орелград»