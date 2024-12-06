В Орле в 21 доме заменят лифты

Такое постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Документы опубликованы на официальном сайте городской администрации.

Речь идёт о проведении капитального ремонта — в виде замены лифтового оборудования многоквартирных домов. Работы проведут по следующим адресам:

Автовокзальная, 77-А,

Брестская, 10 и 12,

Генерала Жадова, 2,

Грановского, 4,

Дмитрия Блынского, 2-А,

Кузнецова, 2,

Машкарина, 8,

Металлургов, 10 и 20,

Октябрьская, 68,

Полесская, 19,

переулок Почтовый, 14,

Пролетарская гора, 11,

Раздольная, 21 и 23,

Садовского, 4,

Цветаева, 5-А,

проезд Цветочный, 4,

переулок Ягодный, 4 и 8.

ИА «Орелград»