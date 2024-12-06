В Орле в 21 доме заменят лифты

6.12.2024 | 11:40 ЖКХ, Новости

Такое постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Фото: Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения

Документы опубликованы на официальном сайте городской администрации.

Речь идёт о проведении капитального ремонта — в виде замены лифтового оборудования многоквартирных домов. Работы проведут по следующим адресам:

  • Автовокзальная, 77-А,
  • Брестская, 10 и 12,
  • Генерала Жадова, 2,
  • Грановского, 4,
  • Дмитрия Блынского, 2-А,
  • Кузнецова, 2,
  • Машкарина, 8,
  • Металлургов, 10 и 20,
  • Октябрьская, 68,
  • Полесская, 19,
  • переулок Почтовый, 14,
  • Пролетарская гора, 11,
  • Раздольная, 21 и 23,
  • Садовского, 4,
  • Цветаева, 5-А,
  • проезд Цветочный, 4,
  • переулок Ягодный, 4 и 8.

ИА «Орелград»


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