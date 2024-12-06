В Орле в 21 доме заменят лифты

Такое постановление подписал мэр Юрий Парахин.
Документы опубликованы на официальном сайте городской администрации.
Речь идёт о проведении капитального ремонта — в виде замены лифтового оборудования многоквартирных домов. Работы проведут по следующим адресам:
- Автовокзальная, 77-А,
- Брестская, 10 и 12,
- Генерала Жадова, 2,
- Грановского, 4,
- Дмитрия Блынского, 2-А,
- Кузнецова, 2,
- Машкарина, 8,
- Металлургов, 10 и 20,
- Октябрьская, 68,
- Полесская, 19,
- переулок Почтовый, 14,
- Пролетарская гора, 11,
- Раздольная, 21 и 23,
- Садовского, 4,
- Цветаева, 5-А,
- проезд Цветочный, 4,
- переулок Ягодный, 4 и 8.
ИА «Орелград»