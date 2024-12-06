Гендиректор ООО «Монолитстрой» отправлен под домашний арест

6.12.2024 | 17:25 Важное, Закон и порядок, Новости

Такое решение принял Советский районный суд Орла.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Именно о такой мере пресечения ходатайствовало и следствие. Новость сообщил портал «Орёлтаймс».

Бизнесмен будет находиться под домашним арестом как минимум до 22 января следующего года.

Напомним, согласно открытым данным www.kartoteka.ru, с апреля минувшего года и по настоящий момент эту должность занимает Ахмед Абдурахманов. (Ранее компанией руководил Владимир Солоухин.) Учредителем ООО является Магомед Ахмедович Абдурахманов. Компания зарегистрирована в Москве с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей.

Причиной для задержания стало дело о хищении бюджетных средств при строительстве дороги на улице Орловских партизан. Факты вскрылись в ходе ведомственных проверок, а также оперативной и розыскной деятельности силовиков.

ИА «Орелград»


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