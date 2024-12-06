В Орле завершился ремонт поликлиники №3

По крайней мере, об этом объявил «Орёлгосзаказчик».

Подрядные работы реализовало орловское ООО «Авилон». Они продлились около полутора лет.

Как пояснили в учреждении, окончательная приёмка назначена на 15 декабря — с опозданием на целый год. Сейчас помещения уже готовы к приёму пациентов, однако здесь проводится финальная уборка.

Ранее, в июне этого года, в рамках окончания этапа ремонта открылась первая часть здания.

«Авилон» утеплил фасад и капитально отремонтировал кровлю здания, провёл демонтажные, монтажные и отделочные работы внутри поликлиники. Здесь установили поручни, световые и звуковые указатели, а также тактильную плитку, что облегчит посещение учреждения пациентам с ограниченными возможностями.

Напомним, что всё это время поликлиника не прекращала работать, что было сложным как для врачей, так и для строителей.

ИА «Орелград»