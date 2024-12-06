В Орловской области дали имена шести рекам

Ранее они не имели официальных наименований.

Новость сообщили в региональном управлении Росреестра.

Названия получили река Покой в Болховском районе, реки Быстрянка и Альшанец в Знаменском районе, Козинка и Околёнка в Урицком и река Вир в Шаблыкинском районе.

Соответствующая информация включена в Государственный каталог географических названий. Всего, в соответствии с данными этого каталога, в Орловской области зарегистрировано 3917 наименований географических объектов.

Ранее стало известно, что Главпочтамт Орла получил охранное обязательство.

ИА «Орелград»