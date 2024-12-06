На маршруте «Орёл-Тросна» станет больше автобусов

Расписание изменилось в сторону увеличения рейсов.

Об этом рассказали в учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за межмуниципальные автобусные маршруты.

Изменения на маршруте №607 («Орёл — Кромы — Тросна») вступили в силу с сегодняшнего дня. Теперь его будут обслуживать два автобуса. Правда, не всегда, а только в наиболее «горячие» дни — по пятницам, выходным и праздникам.

В обычные дни автобусы будут отправляться из Орла в 06:10, 09:35 и 13:10, в обратную дорогу, из Тросны — в 07:30, 11:30 и 15:45. В вышеуказанных случаях добавятся рейсы с отправлением из областного центра в 08:35, 11:15 и 15:30 и из Тросны в 10:05, 13:45 и 17:30.

ИА «Орелград»