На модернизацию орловской медицины потратят 2 миллиарда рублей

Обновлены параметры программы модернизации здравоохранения.

Губернатор Андрей Клычков в целях поддержания в актуальном состоянии в новой редакции утвердил региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». Она предусматривает создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций. Планируется, в частности, строительство, реконструкция и капитальный ремонт медицинских организаций и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Общий объем средств консолидированного бюджета на указанные цели составляет 2,101 миллиарда рублей.

Программой предусмотрено строительство двух объектов общей площадью 13 318,7 квадратных метров на общую сумму 1,077 миллиарда рублей, реконструкция одного объекта без изменения мощности и вида существующей медицинской организации на сумму 13,876 миллиона рублей. Также запланировано приобретение и монтаж 28 объектов быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 2256 квадратных метров на сумму 226,73 миллиона рублей, капитальный ремонт 37 поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий без изменения мощности. Ремонт обойдется бюджету в 913,15 миллиона рублей.

В течение всего срока действия программы, в период с 2021 по 2025 год, запланированы замена и дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи в количестве 2098 единиц на общую сумму 801,11 миллиона рублей, в том числе: дооснащение медицинских организаций 1985 единицами медицинских изделий и переоснащение медицинскими изделиями в связи с их износом в количестве 113 единиц. Кроме того, программа предусматривает закупку 135 единиц транспорта на 192,912 миллиона рублей для перевозки пациентов, биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

ИА «Орелград»