В Ливнах разгорелся конфликт вокруг павильона на автовокзале

СМИ утверждают, что дело вызвало интерес губернатора и прокуратуры.

Как пишет «Уездный город Ливны», всё началось с того, что индивидуальный предприниматель Роман Гончаров взял у ООО «Ливны-Кондитер» в аренду три торговые точки. В том числе, торговый павильон на площади местного автовокзала.

Статус этого павильона находится под вопросом. Мэрия считает его незаконно построенным. «Документы и разрешение на строительство… всё-таки были. Они датированы 1998 годом», – утверждает СМИ.

Как рассказывают журналисты, всё дело в том, что ООО «Ливны-Кондитер» своевременно не выполнил требования текущего законодательства и не продлил действие нужных бумаг – поэтому постройка и зависла между небом и землёй.

В итоге ИП Гончаров разорвал данный договор аренды с ООО «Ливны-Кондитер» и заключил новый, уже с мэрией, причём до 2029-го года. Предприниматель арендовал у города уже не павильон, а землю, на которой стоит объект, так как мэрия не признаёт законность его существования.

Затем ИП обратился в Арбитражный суд Орловской области с просьбой выдать ему разрешение на снос павильона. Однако получил отказ.

При этом судья подчеркнул сомнительное решение ответственных чиновников. «Суд отмечает недобросовестное поведение Администрации города Ливны, предоставившей истцу право пользования фактически занятым местом», – говорится в решении.

«Но власти решили всё-таки снести спорный магазин. Как говорится, от греха. По инсайдерской информации этим делом заинтересовались орловская прокуратура и губернатор региона», – пишет издание.

Впрочем, «Ливны-Кондитер» заявили, что не собираются отдавать павильон «без боя». «Этот магазин для нас очень дорог», – высказался директор предприятия Сергей Сидоров.

Также он рассказал, что ИП Роман Гончаров находится под угрозой банкротства. Иск в тот же арбитражный суд его кредиторы. В том числе, «Ливны-Кондитер», которому ИП задолжал около полутора миллионов рублей (за поставленную продукцию).

ИА «Орелград»