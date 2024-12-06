Орловская прокуратура проверит видеообращение верховских бизнесменов

6.12.2024 | 14:18 Закон и порядок, Новости

Торговцы недовольны тем, что их пытаются вытеснить с местного рынка.

Фото: vk.com/komitet.prava

Как рассказали верховцы, уже 2 года от них требуют покинуть помещение. При этом никаких документов для подкрепления такой позиции не демонстрируется, утверждают предприниматели. Несколько месяцев назад давление усилилось.

«Деньги раньше собирало ПО «Возрождение». Мы изрядно платили… Стали приходить разные лица… Якобы, «освободите до 1 октября помещение, вы не имеете права здесь торговать, мы собственники этого здания». Как здание было продано, на каком основании здание было продано — мы не уведомлены об этом, никакие документы нам не предоставляли. Люди приходят, не представляются, просто заявляют устно», – высказалась одна из авторов видеообращения.

Предприниматели подчёркивают, что трудились здесь по несколько десятков лет и вкладывали в обустройство павильонов личные силы и средства.

По поручению прокурора Орловской области надзорное ведомство проверит данную информацию, в том числе, «соблюдение законодательства при распоряжении объектами продовольственного рынка Верховского района». Об этом сообщили в пресс-службе регионального органа надзора.

ИА «Орелград»


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