УФАС рассмотрит жалобу на мэрию Орла

Жалоба в антимонопольный орган поступила от участника торгов.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области приняло к рассмотрению жалобу на действия администрации города Орла в лице управления муниципального имущества и землепользования. Заявителем стало частное лицо, усмотревшее признаки нарушения закона при организации электронного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Он расположен в Орле на улице Линейной, его площадь составляет 1167 квадратных метров, а разрешенное использование: магазины.

По мнению автора жалобы, организатор торгов неправильно определил срок аренды земельного участка. Он составляет 58 месяцев, но жалобщик произвел собственные расчеты. Ссылаясь на различные правовые акты и практику работы антимонопольных органов, он подсчитал, что срок аренды для подобного участка должен составлять 30 месяцев. Установление «неправильного срока», по мнению заявителя, нарушает его права, так как лишает возможности получить земельный участок на праве аренде на срок, установленный законом, и создает условия для расторжения договора прокуратурой области.

Автор жалобы подчеркивает, что подобное развитие событий для него недопустимо и повлечет серьезные финансовые потери, не соразмерные с участием в аукционе. Не понравился заявителю и пункт о том, что размер арендной платы может пересматриваться арендодателем в одностороннем порядке, хоть и не чаще одного раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды. Причем пересматриваться он может путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительских цен, то есть инфляции. Данный пункт, по мнению заявителя, противоречит закону.

Часть жалобы посвящена судьбе деревьев. Автор заявления указывает на пункт договора аренды, согласно которому арендатор обязан «не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель». Между тем, со слов заявителя, на всей территории земельного участка расположены «высокодекоративные деревья». Использование земельного участка, по его мнению, без вырубки деревьев невозможно, в то время как вырубка всех деревьев на участке влечет негативные последствия для окружающей среды.

При этом он ссылается на судебную практику, из которой следует, что «земельные участки, полностью занятые кустарниками и деревьями, не подлежат реализации из-за вреда, который будет причинен очисткой земельного участка». Эти и другие доводы изучит специально созданная комиссия. Жалоба и уведомление УФАС о принятии ее к рассмотрению размещены в базе решений Федеральной антимонопольной службы.

ИА «Орелград»