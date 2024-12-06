Остановку и библиотеку пустят с молотка перед Новым годом

Власти Орла объявили о проведении предновогоднего аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило о проведении 25 декабря 2024 года электронного аукциона на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества. Оператором универсальной торговой платформы выступает АО «Сбербанк–АСТ». Это будет аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене. Арендовать предлагается несколько лотов.

Первый из них представляет собой торговый остановочный павильон общей площадью 20,7 квадратных метров. Он расположен на улице Машиностроительной. Вместе с ним в аренду будет сдан земельный участок общей площадью 208 квадратных метров. Начальная цена договора, то есть размер годовой арендной платы, составит 40 651,68 рубля. Сдать в аренду остановочный павильон предполагается сроком на пять лет. Впрочем, аналогичный срок аренды предусмотрен и для всех остальных лотов.

В их число попала библиотека: нежилое помещение общей площадью 39,5 квадратных метров, расположенное в доме №11 по переулку Бетонному. Арендовать его предлагается минимум за 69 204 рубля в год. Самым дорогим лотом на предновогодних торгах станет нежилое помещение общей площадью 76,6 квадратных метров, расположенное на улице Металлургов. Размер годовой арендной платы составит 229 864,35 рубля, причем это стартовая цена, которая может быть повышена участниками торгов.

Также с молотка будет пущено право аренды трех подвалов, находящихся в муниципальной собственности. «Шаг аукциона» по каждому лоту установлен в размере 5 процентов начальной минимальной стоимости договора аренды, указанной в извещении о проведении аукциона. Победителем признается тот, кто предложит наиболее высокую цену. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

ИА «Орелград»