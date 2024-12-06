В Орле рассказали, как избежать долгов по налогам

Специальный обучающий семинар провели орловские налоговики.

Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, семинар для налогоплательщиков был проведен в стенах администрации города Орла. В числе прочего участникам рассказали о том, как избежать возникновения задолженности. Для многих граждан данная тема актуальна в связи с тем, что 2 декабря истек срок уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц за 2023 год. И тем, кто не успел оплатить налоги, теперь грозят финансовые санкции. Уже с 3 декабря на сумму задолженности начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ.

В связи с этим главный государственный налоговый инспектор Татьяна Некрасова рекомендовала орловцам проверить себя на наличие задолженности. Сделать это можно, заглянув в свой личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, размещенный на сайте налоговой службы, или в личном кабинете на портале госуслуг. Проверить наличие задолженности можно и при личном визите в налоговый орган или в отделениях МФЦ.

«Татьяна Некрасова напомнила, что уплата налогов осуществляется Единым налоговым платежом на Единый налоговый счет, – информирует пресс-служба Управления ФНС. Для исключения образования задолженности налогоплательщик может подключить автоплатеж налогов по ИНН или по номеру телефона. Настроить регулярное пополнение баланса ЕНС можно в разделе личного кабинета «Настройки профиля» и подразделе «Платежная информация», где необходимо добавить банковскую карту для списания платежей. При необходимости всегда можно узнать, как сформировался баланс, на что и как были распределены уплаченные суммы».

Ранее служба сообщала, что в первой половине 2024 года совокупная налоговая задолженность в Орловской области снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года примерно на 982 миллиона рублей, или на 18,3 процента. А в само первом полугодии она снизилась на 1,4 миллиарда рублей, или на 24,6 процента, и к июлю около 4,4 миллиарда рублей. Снижения недоимки удается добиться за счет эффективной работы налоговых органов региона по урегулированию задолженности, отмечали тогда в УФНС.

ИА «Орелград»