Под Орлом сдали дорогу за 8,5 миллионов рублей

6.12.2024 | 11:20 ЖКХ, Новости

Она находится в деревне Шепино Орловского муниципального округа.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Трасса проходит по местной Центральной улице. Помимо всего прочего, здесь находится детский сад №34.

Подрядчик (ООО «Торгово-строительная компания «Альянс»») привёл в порядок около 400 метров дорожного полотна. Это обошлось в 8,56 миллиона рублей.

На трассе выполнили весь комплекс работ, включая установку знаков и ограждений, а также нанесение разметки. Гарантия на проезжую часть составляет пять лет, на тротуары — четыре года.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»


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