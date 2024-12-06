Под Орлом сдали дорогу за 8,5 миллионов рублей

Она находится в деревне Шепино Орловского муниципального округа.

Трасса проходит по местной Центральной улице. Помимо всего прочего, здесь находится детский сад №34.

Подрядчик (ООО «Торгово-строительная компания «Альянс»») привёл в порядок около 400 метров дорожного полотна. Это обошлось в 8,56 миллиона рублей.

На трассе выполнили весь комплекс работ, включая установку знаков и ограждений, а также нанесение разметки. Гарантия на проезжую часть составляет пять лет, на тротуары — четыре года.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»