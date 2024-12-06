Работникам «Рускома» вернули зарплату

Нарушенные права работников отстояли трудовые инспекторы.

Речь идет о восстановлении трудовых прав работников ООО «ОФ Руском». Как сообщает государственная инспекция по труду в Орловской области, сигнал в ведомство поступил из прокуратуры Заводского района города Орла. Было проведено контрольно-надзорное мероприятие. В результате инспекторы выяснили, что компания имеет задолженность перед своими работниками по заработной плате в виде окончательного расчета за октябрь 2024 года. Ее общая сумма составила 310,7 тысячи рублей, зарплату вовремя не получили 11 человек.

«Данная задолженность была погашена в полном объеме в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия», – информирует Государственная инспекция труда. Согласно данным информационно-правовых систем, ООО «ОФ Русском» было зарегистрировано в 2021 году. Основной вид деятельности организации: производство обуви. В 2023 году среднесписочная численность работников компании составила 18 человек, что на 1 человека больше, чем в 2022 году.

Уставный капитал ООО «ОФ Русском» составляет 10 тысяч руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. Сообщается, что в 2023 году организация получила выручку в сумме 14,4 миллиона рублей, что на 2,5 миллиона рублей, или на 20, процента, больше, чем было годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 2,6 миллиона рублей, что на 306 тысяч рублей, или на 13,6 процента больше, чем было в предыдущем году. Результатом работы компании за 2023 год стала прибыль в размере 1,3 миллиона рублей. По сравнению с 2022 годом она увеличилась на 39,6 процента.

Тем временем Орелстат сообщил, что в Орловской области по состоянию на конец октября 2024 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций в сентябре 2024 года составила 54 108 рублей. По сравнению с августом 2024 года она снизилась на 1,5 процента, а по сравнению с сентябрем предыдущего года увеличилась на 15,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2024 года выросла по сравнению с сентябрем 2023 года на 6 процентов.

ИА «Орелград»