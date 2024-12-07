Опасные детские площадки обнаружили на Орловщине

Суд по иску прокуратуры велел привести объекты в порядок.

Глазуновский районный суд рассмотрел целый ряд однотипных административных исков местного прокурора, предъявленных к администрациям сельских поселений Глазуновского района. Во всех случаях прокурор просил суд о признании бездействия чиновников незаконным и понуждении их к совершению действий. Как следует из материалов дел, подаче исков предшествовала проверка исполнения федерального законодательства при эксплуатации и содержании муниципальных имущественных объектов социального назначения.

В результате прокуратура установила, что детские игровые площадки и игровое оборудование на территориях сельских поселений Глазуновского района находятся в ненадлежащем эксплуатационном состоянии. По мнению надзорного органа, их состояние не обеспечивает безопасное использование по функциональному назначению. Был приведен ряд примеров. Так, по мнению прокуратуры, на детских площадках не устроены в достаточном количестве ударопоглощающие покрытия, необходимые для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования.

Не установлены информационные таблички или доски, содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудования. Номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования также оказались указаны далеко не на всех проверенных площадках. Из прокурорских исков следует, что мероприятия по регулярному обслуживанию игрового оборудования не проводятся, дефекты своевременно не устраняются.

В большинстве случаев игровое оборудование нуждается в ремонте и замене изношенных и поврежденных элементов, которые имеют множественные дефекты на поверхности. Так, прокуратура акцентирует внимание на таких дефектах, как задиры, отщипы, сколы, гниение и расслоение деревянных отделочных материалов, наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку. По мнению надзорного органа, невыполнение местными властями требований закона нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, проживающих на территориях сельских поселений, на обеспечение безопасных и комфортных условий для отдыха, физического развития и оздоровления.

Кроме того, выявленные недостатки повышают риски детского травматизма при использовании спортивно-игрового оборудования. Стоит сказать, что представители сельских администраций исковые требования признали в полном объеме. Суд иски удовлетворил и обязал административных ответчиков «обеспечить приведение в исправное эксплуатационное состояние муниципального спортивно-игрового оборудования и покрытия детской игровой площадки в соответствии с требованиями». Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»