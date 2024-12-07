Дело о контрафактных крючках изучил суд в Орле

Брендовые рыболовные крючки продавались с нарушением закона.

К такому выводу пришел арбитражный суд Орловской области, рассмотревший дело по исковому заявлению московского общества с ограниченной ответственностью «Правовая группа «Интеллектуальная собственность» к индивидуальному предпринимателю из Орловской области. Истец просил взыскать с бизнес-леди компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, выступило подмосковное общество с ограниченной ответственностью «Рыболов-Сервис». А в качестве вещественного доказательства в суде фигурировал товар, а именно крючок рыболовный.

Как следует из материалов дела, 31 марта 2023 года истцом был «произведен комплекс мероприятий, в результате которых был выявлен факт продажи индивидуальным предпринимателем продукции, нарушающей исключительные права правообладателя». В торговом павильоне, расположенном в поселке городского типа Долгое, предлагался к продаже и был реализован товар «крючок рыболовный». Он был приобретен истцом по договору розничной купли-продажи. Факт продажи товаров подтверждается кассовым чеком.

Стоимость покупки составила всего 45 рублей, но, как следует из решения суда, «процесс заключения договора купли-продажи фиксировался истцом посредством ведения видеозаписи, произведенной в порядке статьи 14 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях самозащиты гражданских прав». Дело в том, что на упаковке рыболовного крючка было размещено изображение, сходное до степени смешения с известным товарным знаком, а исключительное право на данное средство индивидуализации принадлежит компании SIA «SALMO» на основании выписки из международного реестра.

Указанная фирма прошлым летом уступила столичной компании права требования к ряду лиц, нарушивших исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Из материалов дела также следует, что права на использование защищаемого товарного знака на территории Российской Федерации орловской бизнес-леди не передавались. В добровольном порядке платить компенсацию она отказалась, а суд решил исковые требования удовлетворить частично. Он постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав в размере 10 000 рублей.

ИА «Орелград»