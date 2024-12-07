Орловцу дали 12 суток за крик

Мелкого хулигана наказали в Колпне.

Колпнянский районный суд рассмотрел дело о мелком хулиганстве, возбужденном по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Оно было возбуждено в отношении жителя поселка Колпна. Мужчина был признан виновным, ему был назначено наказание в виде административного ареста сроком на двенадцать суток. Как пояснили в пресс-службе суда, вина гражданина выразилась в том, что он, находясь в подъезде многоквартирного дома громко кричал, размахивал руками и выражался нецензурной бранью в общественном месте.

Кроме того, хулиган конфликтовал с гражданами, а на замечания прекратить нарушение правопорядка не реагировал, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. В судебном заседании мелкий хулиган вину признал и в содеянном раскаялся. Обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении, он не оспаривал. Наказание в виде административного ареста было выбрано ему судом с учетом смягчающего ответственность обстоятельства, выразившегося в признании вины и раскаянии в содеянном.

Однако нашел суд и отягчающее ответственность обстоятельство, а именно рецидив – ранее этот же гражданин привлекался к ответственности по той же самой статье и за аналогичное административное правонарушение. Попадись он впервые, мог бы отделаться небольшим штрафом. К слову, в Орловской области в целом за 10 месяцев 2024 года по выше указанной статье 20.1 КоАП РФ было составлено 1127 административных протоколов. Об этом ранее сообщило региональное Управление МВД России.

Всего за отчетный период времени сотрудниками органов внутренних дел на территории Орловской области было выявлено 15 589 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Так, было зафиксировано 3526 фактов распития спиртных напитков в общественных местах, 1699 факта появления граждан в общественных местах в состоянии опьянения. Также сотрудниками полиции было составлено 608 административных протоколов за нарушение тишины и покоя.

ИА «Орелград»