Депздрав обязали обеспечить инвалида лечебным питанием

Ведомство проиграло очередной иск пациенту.

Советский районный суд города Орла рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Советского района. Ответчиком по делу выступил департаменту здравоохранения Орловской области. Прокурор отстаивал интересы местного жителя, являющегося инвалидом 1 группы.

Как следует из материалов дела, мужчина в 2023 году был признан паллиативным пациентом. Это означает, что у него диагностировано неизлечимое прогрессирующее и угрожающее жизни заболевание. Такие люди в соответствии с федеральным законодательством имеют право на паллиативную помощь.

В данном случае орловец получил право на бесплатное получение специализированного лечебного питания. Однако в иске прокурор указал, что орловец с мая 2024 года он не обеспечивается лечебным питанием, причиной чего было названо отсутствие финансирования на его приобретение. «Ввиду бездействия органа государственной власти мужчина фактически лишен возможности использовать предоставленное ему право на бесплатное обеспечение специализированным лечебным питанием за счет бюджетных денежных средств», – такова позиция надзорного органа.

Суд согласился с требованиями прокурора и полностью удовлетворил заявленные исковые требования. Департамент здравоохранения обязали обеспечить тяжело больного пациента специализированным лечебным питанием в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом. Кроме того, суд обязал департамент выплатить пациенту компенсацию морального вреда, которую определил в сумме 25 тысяч рублей.

«Решение суда не вступило в законную силу, в части обеспечения гражданина специализированным лечебным питанием обращено к немедленному исполнению», – подчеркнули в пресс-службе Советского районного суда. Напомним, что депутаты Орловского облсовета при утверждении бюджета региона на 2025 год утвердили увеличение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 127,1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»