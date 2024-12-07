Мценским чиновникам гарантировали приоритетную зарплату

Особые условия оплаты труда прописаны в решении о бюджете.

Депутаты Мценского горсовета в первом чтении утвердили проект решения о бюджете города Мценска на 2025 годи на плановый период 2026 и 2027 годов. Его основные характеристики на данный момент таковы: общий объем доходов утвержден в сумме 1,032 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов – 670,179 миллиона рублей; общий объем расходов – в сумме 1,022 миллиарда рублей. Профицит бюджета составит 10 миллионов рублей.

Документом также утверждены условия исполнения бюджета. Установлено, в частности, что в 2025 году за счет средств бюджета города Мценска в первоочередном порядке финансируются расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда: работникам бюджетной сферы в пределах собственных полномочий, депутатам, работающим на постоянной основе, главе города Мценска, председателю городской Контрольно-счетной палаты, а также муниципальным и техническим служащим органов местного самоуправления. Аналогичный приоритет установлен также только для питания детей в дошкольных учреждениях.

Предельный размер представительских расходов в 2025 году составит 0,5 процента от расходов на функционирование Мценского городского Совета народных депутатов и администрации города Мценска. Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы будут предоставляться в соответствии с нормативными правовыми актами мэрии. Также проектом решения предусматривается, что средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, будут поступать в доход бюджета города.

«Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения», – сказано в проекте решения.

ИА «Орелград»