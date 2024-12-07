Под Орлом не нашли хозяина 13 дорог

Заявить свое право на дороги потенциальные владельцы могли в течение двух лет.

Свердловским районным судом Орловской области удовлетворены требования администрации района о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество. Как пояснили в пресс-службе суда, администрация подала ряд однотипных гражданских исков. Речь в них шла о судьбе дорожных объектов. Из исков следовало, что на территории Свердловского района находится 13 объектов недвижимости – сооружений дорожного транспорта.

Они были признаны бесхозяйными в установленном законом порядке. В частности, эти объекты еще в 2022 году как бесхозяйные были приняты на учет Управлением Росреестра по Орловской области. Владельцы сооружений имели возможность заявить свое право на них. Однако в течение всего времени со дня постановки бесхозяйных объектов на учет никто так и не заявил о своих правах на них. Найти собственников данного имущества за прошедшее время не удалось. Споров о праве на них тоже нет.

Между тем, такое имущество не должно быть бесхозяйным. По закону, оно должно находиться на балансе, а собственник должен заботиться об их содержании. Когда владельцев нет, полномочия собственника возлагаются на органы местной власти, но для этого необходимо пройти судебную процедуру. В данном случае суд установил, что спорные объекты недвижимого имущества собственника не имеют, федеральной собственностью не являются.

Не значатся они в реестре имущества Орловской области и реестре муниципальной собственности Свердловского района. Также суд принял во внимание тот факт, что порядок постановки объектов на учет в качестве бесхозяйного имущества, равно как и сроки, предусмотренные частью 2 статьи 290 ГПК РФ, соблюдены. Иски были удовлетворены, закреплено право собственности Свердловского района на 13 объектов.

«Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права, ограничения права или обременения объектов недвижимости, сделки в отношении спорных объектов отсутствуют», – сообщила пресс-служба Свердловского районного суда, добавив, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»