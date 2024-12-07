В Ливнах ожидаемая выручка от приватизации выросла почти в 3 раза

Власти города решили пустить с молотка самый дорогой лот.

Администрация города Ливны подготовила проект внесения изменений в решение Ливенского городского Совета народных депутатов о прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2025 год. До сих пор документом предполагалась общая выручка в размере 1,706 миллиона рублей. В частности, власти города планировали продать муниципальное имущество не менее чем за 1,416 миллиона рублей и за землю под ним не менее 290 тысяч рублей. Однако с учетом внесения поправок ожидаемая сумма выручки заметно возрастет.

Она может составить 4,37 миллиона рублей, в том числе от реализации муниципального имущества города Ливны – 3,4 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 970 тысяч рублей. Дело в том, что на прошедшей сессии горсовета план приватизации был дополнен еще одним объектом: зданием площадью 374,4 квадратных метра, расположенном на улице Максима Горького. Продать его предполагается в течение будущего года на аукционе с открытой формой подачи предложений.

Выручить за весь лот власти планируют 2,66 миллиона рублей, из которых стоимость земельного участка составит 680 тысяч рублей. Кстати, он относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей. Общая площадь земельного участка составляет 902 квадратных метров. Приватизирован он будет одновременно со зданием, поскольку согласно Земельному кодексу РФ земля наследует судьбу расположенного на ней объекта недвижимости.

К слову, основным направлением и задачей реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ливны на 2025 год заявлено повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Приватизация будет направлена, прежде всего, на решение следующих задач: оптимизация структуры муниципальной собственности путем приватизации части имущества; обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации неэффективно используемого муниципального имущества; сокращение расходов из бюджета города на содержание имущества.

ИА «Орелград»