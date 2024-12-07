Стали известны детали суда над нелегальным торговцем водкой

Мужчина должен выплатить в доход государства крупную сумму.

Житель Орловского муниципального округа должен выплатить в доход государства уголовный штраф в размере 2 миллиона рублей. Кроме того, у него конфискован автомобиль, который также будет обращен в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба Орловского районного суда, рассмотревшего уголовное дело по части 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение и розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенное в крупном размере).

В суде пояснили, что местный житель в течение 2022 года производил, хранил и вел розничную продажу спиртосодержащей продукции, не имея законных оснований, предусмотренных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что данный гражданин не являлся руководителем или учредителем какого-либо юридического лица, не имел соответствующей лицензии. Несмотря на это, он решил наладить торговлю спиртным, «будучи осведомленным об устойчивом спросе на него среди населения Орловской области». По мнению правоохранителей, он преследовал корыстную цель, а именно личное обогащение.

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина закупил крупную партию этилового спирта для изготовления на его основе спиртосодержащей продукции, упакованной в потребительскую тару. Приобретенный этиловый спирт гражданин перевозил на принадлежащем ему автомобиле «Kia Ceed». Спиртное он изготавливал самостоятельно в своем доме. Небольшое подпольное производство было налажено в хозяйственной постройке. Рецепт изготовления напитка был крайне прост: мужчина смешивал этиловый спирт с водой.

По данным следствия, ему удалось изготовить спиртосодержащую продукцию общим объемом не менее 303,79 литров, крепостью 38 градусов. Напиток он разливал в пустую тару от настоящей водки. Всего таким способом он «произвел» 620 бутылок напитка объемом 0,5 литров каждая. При этом бутылки были снабжены этикетками брендов. В материалах уголовного дела перечисляются такие этикетки, как «Премиум с серебром», «Sibirskaya classic premium» и «Гжелька мягкая особая». Все это мужчина незаконно хранил у себя дома и продавал в розницу «неограниченному кругу лиц». Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»