Спикер Орловского облсовета «без галстуков» поговорил с молодежью 

“Их, как заправских журналистов, интересовало многое”, – охарактеризовал председатель заксобрания.

Председатель областного Совета Леонид Музалевский 6 декабря встретился с молодежью региона — членами молодежного парламента, молодыми депутатами, представителями «Молодой Гвардии».

Спикер рассказал об особенностях работы регионального парламента, о своей политической карьере. Также поговорили о роли молодежи в политической жизни страны.

«Нам надо больше общаться, обсуждать ваши инициативы и поддерживать вас. Именно вам дальше развивать нашу страну и руководить ее будущем», – отметил Леонид Музалевский.

Кроме того, на встрече он вручил почетные грамоты облсовета молодым волонтерам-активистам — за вклад в развитие добровольческой деятельности.

ИА “Орелград”