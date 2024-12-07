Спикер Орловского облсовета «без галстуков» поговорил с молодежью 

7.12.2024 | 10:05 Новости, Общество

“Их, как заправских журналистов, интересовало многое”, – охарактеризовал председатель заксобрания. 

Фото: Леонид Музалевский

Председатель областного Совета Леонид Музалевский 6 декабря встретился с молодежью региона — членами молодежного парламента, молодыми депутатами, представителями «Молодой Гвардии».

Спикер рассказал об особенностях работы регионального парламента, о своей политической карьере. Также поговорили о роли молодежи в политической жизни страны.

«Нам надо больше общаться, обсуждать ваши инициативы и поддерживать вас. Именно вам дальше развивать нашу страну и руководить ее будущем», – отметил Леонид Музалевский.

Кроме того, на встрече он вручил почетные грамоты облсовета молодым волонтерам-активистам — за вклад в развитие добровольческой деятельности.

ИА “Орелград”


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