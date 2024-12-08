Бывшие МУПы перечислят в бюджет Мценска не всю прибыль

А руководители будут премированы не за весь год.

Депутаты Мценского горсовета внесли изменения в положение «О порядке определения и перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Мценска части прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей». МУПы в городе реорганизовали в акционерные общества в соответствии с требованиями федерального законодательства. В связи с этим для предприятий, подпавших под процесс реорганизации в 2024 году, отчетным периодом теперь признан не весь год, а временной интервал с 1 января 2024 года по 31 октября 2024 года.

«При этом сумма части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Мценска, должна быть не менее 30 процентов от чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, – отмечено в решении депутатского корпуса. – Срок уплаты и сумма части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Мценска, исчисляются предприятием самостоятельно на основании данных бухгалтерской отчетности и устанавливаются не позднее дня реорганизации предприятия».

Согласно местной нормативной базе, перечисление части прибыли в местный бюджет производится каждым муниципальным предприятием самостоятельно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным периодом. Но деньги перечисляются только в случае, если прибыль имеется. Для примера, МУП «Коммунальщик» два последних года часть прибыли в бюджет не отчислял. Как показала недавняя проверка КСП, в 2022 году предприятием был получен убыток в сумме 4,899 миллиона рублей при плановой прибыли 180 тысяч рублей; в 2023 году был получен убыток в сумме 3,923 миллиона рублей при плановой прибыли 50 тысяч рублей.

Также депутаты внесли изменения в положение «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Мценска». Согласно поправкам, руководителю реорганизованного МУПа выплата вознаграждения производится за отчетный период с 1 января 2024 года по 31 октября 2024 года, а не по итогам всего года, как это было предусмотрено раньше. Вознаграждение руководителю выплачивается за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, за вычетом налогов и других обязательных платежей.

Выплата вознаграждения не производится при отсутствии прибыли, при наличии задолженности по перечислению в бюджет города Мценска части прибыли по результатам деятельности предприятия за период с 1 января 2024 года по 31 октября 2024 года, при наличии задолженности перед работниками по заработной плате, а также в случае применения к руководителю предприятия в отчетном периоде с 1 января 2024 года по 31 октября 2024 года дисциплинарного взыскания. Кроме того, размер вознаграждения руководителя предприятия не может превышать четырехкратного размера его должностного оклада, утвержденного по состоянию на 31 октября 2024 года.

ИА «Орелград»