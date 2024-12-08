Права медсестры защитил суд под Орлом

Суд признал за ней право на специальную социальную выплату.

По данным пресс-службы Новодеревеньковского районного суда, иск был подан к Новодеревеньковской центральной районной больнице. Истица просила признать за ней право на специальную социальную выплату, положенную медицинским работникам и предусмотренную постановлением правительства РФ о дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения. Также она требовала включить ее в реестр лиц, получающих дополнительные выплаты и взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований указала, что имеет квалификацию медицинской сестры, допущена к медицинской деятельности по специальностям «Лечебная физкультура» и «Сестринское дело в педиатрии». В марте 2024 году ее перевели на должность инструктора по лечебной физкультуре Новодеревеньковской ЦРБ. Женщина полагает, что с учетом замещаемой ею должности и выполняемой трудовой функции она относится к категориям медицинских работников, имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с постановлением правительства страны.

Однако в иске она пожаловалась на действия руководства ЦРБ, которое не включило ее в реестр работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты. Такие списки подаются медорганизациями в Отделение фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. «Обращения к главному врачу учреждения во внесудебном порядке с указанными доводами не принесли результата, в связи с чем, истец обратилась в суд для разрешения данного спора», – сообщает пресс-служба суда.

Представитель больницы исковые требования не признал. По версии медорганизации, медсестра не участвует в оказании медицинской помощи, поскольку «осуществляет только техническую работу по созданию безопасных условий выполнения назначений, сделанных врачами». И из-за этой странной формулировки якобы не имеет право на поддержку от государства. Однако суд пришел к выводу о том, что возложенные на истицу должностные обязанности и фактически выполняемая ею работа, по совокупности критериев, позволяют отнести ее к среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами.

А это означает, что она соответствует критериям постановления правительства и обладает правом на получение специальной социальной выплаты. Суд отклонил доводы больницы о том, что трудовые функции инструктора по лечебной физкультуре регламентируются внутренними локальными актами. Исковые требования были удовлетворены. Суд также разъяснил, что конкретный размер пособия определяется ежемесячно пропорционально отработанному времени, то есть является переменной величиной.

«Взыскание подлежавшей истцу специальной социальной выплаты осуществляется со дня возникновения права на нее Фондом Пенсионного и социального страхования Российской Федерации, где предусмотрен порядок выплаты в случаях, когда специальная социальная выплата не установлена медицинскому работнику, имеющему право на ее получение, по организационно-техническим и иным причинам. Решение суда в законную силу не вступило», – уточняет пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»