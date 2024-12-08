Молодежный центр создан в Ливнах

Новое учреждение по решению местных властей будет бюджетным.

Администрация города Ливны распорядилась о создании муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Ливны». Как следует из преамбулы документа, решение принято в целях поддержки и развития молодежных инициатив на территории города администрация города. Сокращенное наименование учреждения будет выглядеть так – МБУ «МЦ «Ливны». Его учредителем является сам город, от имени которого функции и полномочия учредителя и собственника имущества осуществляет администрация Ливен.

Регулирования, координацию и контроль деятельности учреждения будет осуществлять отраслевой орган администрации, а именно управление культуры, молодежной политики и спорта. Основной целью деятельности нового учреждения заявлена реализация основных направлений молодежной политики на территории города Ливны. Управлению муниципального имущества поручено закрепить за учреждением на праве оперативного управления помещение площадью 192,9 квадратных метра, расположенное на улице Карла Маркса.

Также утвержден перечень мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Ливны». Судя по нему, процесс не займет много времени. Еще до конца текущего года планируется утвердить устав нового учреждения, открыть счет в Федеральном казначействе и оформить электронную подпись. Заключительный шаг – передача имущества, произойдет уже в январе 2025 года, сразу по окончании новогодних каникул.

Тем временем в стенах МБОУ «Гимназия города Ливны» состоялось расширенное заседание методического объединения «Воспитание, внеурочная деятельность и дополнительное образование». Как уточнили в администрации города, оно было посвящено актуальным проблемам профилактики асоциального поведения детей и подростков. Акцент был сделан на роли взаимодействия социальных партнеров в образовательном процессе. В работе методического объединения приняли участие школьные социальные педагоги, психологи, заместители директоров по воспитательной работе и представители заинтересованных ведомств.

«Участники заседания обсудили ключевые направления профилактики асоциального поведения, остановились на стратегии предотвращения насилия среди молодежи, акцентируя внимание на буллинге и психолого-педагогической поддержке обучающихся, рассмотрели проблемы детского дорожного травматизма, важности межведомственного взаимодействия общеобразовательных организаций. В завершении круглого стола участники подтвердили необходимость создания единой системы профилактики асоциального поведения и выразили готовность к сотрудничеству», – отметили в администрации Ливен.

ИА «Орелград»