Во Мценске бесплатным питанием обеспечат детей участников СВО

Меры социальной поддержки уточнили городские власти.

Администрация города Мценска внесла изменения в порядок организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Поправками вводятся дополнительные меры социальной поддержки детям отдельных категорий граждан. В частности, дополнительное горячее питание предусмотрено не только для учащихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, но и для всех школьников, являющихся детьми участников специальной военной операции.

Такое право получили дети амчан, призванных на военную службу по мобилизации, направленных для прохождения службы в войска национальной гвардии РФ на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, проходящих или проходивших военную службу по контракту, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Действие льгот распространяется и на детей тех амчан, кто участвовал или участвует в отражении атак ВСУ на приграничные регионы России, прежде всего, на Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Также постановлением установлено, что за счет средств бюджета города Мценска право на бесплатное питание получили дети участников СВО, обучающиеся в 5-11 классах. Бесплатное питание им предоставляется на весь период получения образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мценска.

В документе подчеркнуто, что льготы будут сохранены детям в случае гибели родителя – участника специальной военной операции или его смерти от ран и травм, полученных в зоне СВО. Норма распространяется и на детей граждан, признанных по решению суда умершими или безвестно отсутствующими, а также граждан, досрочно уволенных с военной службы по состоянию здоровья. Меры социальной поддержки детей указанных категорий граждан сохраняют свое действие на весь период получения образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Мценска.

ИА «Орелград»