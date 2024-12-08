Орловчанка по суду отбилась от микрозайма

Суд признал договор займа незаключенным.

Довольно любопытное гражданское дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, было изучено два иска. Первым в суд обратилось некое ООО ПКО «Защита онлайн», потребовавшее о взыскании с местной жительницы задолженности по договору займа. Договор якобы был заключен в сентябре 2023 года, причем не указанной выше фирмой, а неким ООО Микрофинансовая компания «Экофинанс». Последнее уступило право требования долга компании-истцу. Из иска следовало, что договор микрозайма был заключен через интернет в электронном виде.

«Заемщику были предоставлены денежные средства, однако обязательства по возврату займа в срок заемщиком не исполнены, что явилось поводом для обращения в суд», – так пояснила свои мотивы фирма-истец. Однако женщина, якобы задолжавшая по договору, не только не признала исковые требования, но и сама подала встречный иск к обеим вышеуказанным компаниям. В заявлении она указала, что договор займа от ее имени был оформлен неизвестным лицом.

«Возможно, персональные данные истца, по встречным исковым требованиям, могли быть похищены с Единого портала государственных услуг Российской Федерации, – следует из материалов дела. – Кроме того, банковский счет и номер мобильного телефона ей не принадлежит. По данному факту возбуждено уголовное дело. Просила суд признать договор займа незаключенным и исключить из кредитной истории сведения о заключении указанного договора займа».

Суд в своем решении отметил, что при оформлении заявки лицом, обратившимся на сайт ООО МФК «Экофинанс», были указаны необходимые анкетные данные заемщика, реквизиты банковской карты, сотового телефона и паспортные данные. Но в то же время было установлено, что договор займа был подписан с номера телефона, не принадлежащего заемщику. И кредитные денежные средства были перечислены не орловчанке, якобы оформившей кредит, а зачислены на карту «иного лица».

Кроме того, она обратилась за помощью в полицию, и на основании этого было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий с использованием чужих персональных данных. Дело заведено по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, дознание по нему еще ведется. В результате суд постановил считать спорный договор займа незаключенным, а размещение сведений о задолженности истца в бюро кредитных историй – неправомерным. В удовлетворении требований о взыскании задолженности по договору займа было отказано.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»