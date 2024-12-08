Под Орлом граждане пожаловались на отсутствие нормальных «мусорок»

Решать наболевшую проблему пришлось в суде.

Глазуновский районный суд рассмотрел дело о нарушении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Подробностями поделилась пресс-служба суда. Иск был подан сотрудниками местного филиала Управления Роспотребнадзора. Ранее они провели проверку по коллективному обращению граждан, жителей поселка Культурная посадка Краснослободского сельского поселения. Они жаловались на проблемы с вывозом мусора.

В ходе проверки было установлено, что в поселке «к местам (площадкам) накопления ТКО отсутствует твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод». Также проверяющие не нашли ограждения, которое, согласно требованиям, должно препятствовать распространению отходов за пределы контейнерной площадки. Решение подобных вопросов относится к полномочиям органов местного самоуправления.

«Невыполнение ответчиком требований закона нарушаются конституционные права граждан, неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, право на жизнь, так как существует потенциальная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских поселений», – такова позиция истца.

Впрочем, чиновники исковые требования признали в полном объеме. Суд удовлетворил иск и обязал администрацию Глазуновского района оборудовать твердое, асфальтовое или бетонное, покрытие и ограждение шести контейнерных площадок на территории Краснослободского сельского поселения в срок до 1 июня 2025 года. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

Тем временем прокуратура Орловской области рассказала о мерах, принимаемых в целях обеспечения законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, были проведены проверки соблюдения требований действующего законодательства на сортировочно-перерабатывающем комплексе твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления с полигоном размещения, утилизации и обезвреживания отходов.

В связи с выявленными нарушениями технологии приема, разгрузки и обработки твердых коммунальных отходов, требований законодательства об охране окружающей среды прокуратура внесла представления в органы государственной власти региона, а также руководству компаний «ЭкоПолис» и «УК «Зеленая роща». Фактическое устранение нарушений, ход и результаты процессуальной проверки, рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»