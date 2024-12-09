Помощь малоимущим ограничили в Орловской области

Утверждено положение о размерах государственной социальной помощи в регионе.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о реализации отдельных положений Закона от 25 декабря 2013 года «Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской области». В частности, глава региона утвердил положение о размерах государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Она положена для поддержания уровня жизни. Согласно постановлению губернатора, размеры помощи будут ограничены двумя пределами – верхним и нижним.

Так, минимальный размер социальной помощи составляет 500 рублей, а суммарный размер в течение года – не более 6000 рублей. В частности, такая помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, понесшим материальный ущерб в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Например, это может быть повреждение жилья в результате пожара или стихийного бедствия. В этих случаях помощь предоставляется в размере, определенном решением специальной комиссии по рассмотрению таких вопросов.

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с назначением государственной социальной помощи, создается в каждом территориальном отделе и филиале казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты населения». Положение и порядок деятельности таких комиссий, а также их персональный состав утверждаются локальным актом казенного учреждения. Кстати, помощь предоставляется указанным категориям граждан также в случае разрушения или полной потери жилья в результате пожара или стихийного бедствия. Причем оказывается она в двадцатикратном размере величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Орловской области на дату подачи заявления.

«В случае если поврежденное или утраченное (разрушенное) жилое помещение на дату наступления чрезвычайных обстоятельств (пожар, стихийное бедствие) принадлежало на праве собственности двум и более гражданам, государственная социальная помощь предоставляется каждому собственнику соразмерно его доле в праве собственности на жилое помещение», – говорится в документе.

ИА «Орелград»