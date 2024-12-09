10 лет бездействия: работу чиновников оценило УФАС

Администрации Урицкого и Глазуновского района не выполнили предупреждения.

Комиссия Орловского УФАС вынесла заключения сразу по двум делам, возбужденным в отношении администраций Урицкого и Глазуновского районов. В обоих случаях комиссия пришла к выводу о наличии бездействия администраций и признаков нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Следующим шагом станет вынесение решений по указанным антимонопольным делам. Напомним, что еще весной Орловское УФАС провело проверку, исполняя поручение Федеральной антимонопольной службы об усилении контроля за действиями органов местного самоуправления в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций. Было установлено, что в Урицком и Глазуновском районах области не утверждена схема размещения рекламных конструкций, предусмотренная статьей 19 Федерального закона «О рекламе».

По итогам проверки обе администрации получили предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В рамках их исполнения местным чиновникам было предложено в срок до 31 июля 2024 года утвердить схему размещения рекламных конструкций и разместить ее в интернете. Либо принять решение о том, что на территории района не будут размещаться рекламные конструкции. В установленный срок администрации не уложились, и по их ходатайствам срок был продлен до 30 сентября 2024 года.

Однако и в этот срок они не уложились. Комиссия УФАС пришла к выводу о том, что бездействие администраций Урицкого и Глазуновского районов, выразившееся в непринятии мер по утверждению схемы размещения рекламных конструкций, продолжается уже более 10 лет. Кстати, комиссия не приняла доводы чиновников о том, что в местных бюджетах нет денег на изготовление картографических материалов. За прошедшие полгода их можно было и найти. К тому же отсутствие денег в бюджете не является основанием для невыполнения требований закона.

Также антимонопольщики провели анализ рынка размещения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций в каждом районе. И пришли к выводу, что отсутствие схемы размещения рекламных конструкций «создает барьеры для осуществления деятельности в сфере наружной рекламы, а также является причиной незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций». По мнению антимонопольного органа, дальнейшее бездействие администраций может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции.

ИА «Орелград»