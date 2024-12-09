В Ливнах выяснят отношение горожан к казачеству

Займется этим совет по делам казачества, созданный администрацией города.

Администрация города Ливны распорядилась о создании координационного совета по делам казачества. Из преамбулы документа следует, что принят он в целях реализации указа президента Владимира Путина «Об утверждении Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». Кстати, в октябре 2021 года в Ливнах тоже создали совет по делам казачества, но теперь обновлен и его состав, и положение о нем.

Новый коллегиальный орган возглавил Юрий Преображенский, заместитель главы администрации города по социальным вопросам. Помимо чиновников в состав совета включены: представитель Ливенской епархии РПЦ Николай Гладунец, начальник МО МВД РФ «Ливенский» Александр Поваляев, директор МБОУ ДОД города Ливны «Центр творческого развития им. Н.Н. Поликарпова» Наталья Звягинцева, начальник Ливенского отделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Владимир Королев, атаман Хуторского казачьего общества города Ливны Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества Анатолий Павлинюк и так далее.

Координационный совет по делам казачества при администрации города Ливны является совещательным коллегиальным органом. Как следует из документа, создан он для оказания содействия в подготовке и проведении мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества на территории райцентра. В перечень его задач включен анализ деятельности войсковых казачьих обществ и подготовка предложений по привлечению членов казачьих обществ к государственной и иной службе с учетом их возможностей и потребностей органов местного самоуправления в привлечении казаков.

Одной из функций совета является проведение мониторинга общественного мнения по отношению к российскому казачеству населения города Ливны. Также совет вправе заниматься организацией научно-практических конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам казачества, подготовкой и внесением предложений по совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам казачества, обеспечением общественного контроля за ходом реализации утвержденной президентом стратегии на территории города Ливны.

ИА «Орелград»