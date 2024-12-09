Орловский АПК на 20 процентов увеличил производительность

Таковы данные Орёлстата.

В Орловской области в агропромышленной сфере, по предварительным данным статистического наблюдения, в январе-сентябре 2024 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 117,4 миллиарда рублей, или 120,9 процента в действующих ценах и 108,6 процента в сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2023 года. Такие данные приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического положения Орловской области.

По данным Орелстата, в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 102,5 процента, в том числе в растениеводстве – 103,6 процента, в животноводстве – 101 процент. Также статистики озвучили предварительные данные об уборке урожая. По их оценке, на начало ноября текущего года хозяйствами всех категорий было намолочено 3,4 миллиона тонн зерна, включая кукурузу, в первоначально-оприходованном весе и 173,4 тысячи тонн семян подсолнечника, что на 8,8 процента больше показателя предыдущего года.

Также было накопано 1,7 миллиона тонн свеклы сахарной (126,4 процента по отношению к 2023 году) и 200,1 тысячи тонн картофеля (79,3 процента), собрано 54,4 тысячи тонн овощей (104,1 процента). Статистики отмечают, что монопольное положение в производстве зерна, свеклы сахарной и подсолнечника остается за сельскохозяйственными организациями. Ими произведено 80,1 процента всего зерна, 98,8 процента свеклы сахарной и 91,8 процента семян подсолнечника. Основными производителями картофеля и овощей традиционно выступают хозяйства населения, обеспечившие 68,8 процента собранного картофеля и 76,9 процента овощей.

Кстати, в этом году сельскохозяйственными организациями Орловской области было накопано 26,7 тысячи тонн «второго хлеба», или всего 76,1 процента к уровню прошлого года. С каждого гектара было получено в среднем по 234,1 центнера картофеля, или 75,9 процента по отношению к аналогичному показателю 2023 года. Площадь посева озимых на зерно и зеленый корм к началу ноября составила 295,6 тысячи га, что на 2,8 тысячи га больше прошлогоднего значения. Зябь поднята на площади 355,0 тысячи га (120,7 процента к 2023 году).

ИА «Орелград»