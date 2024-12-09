Клычков потребовал усилить контроль за приёмом металлолома

Сфера привлекает повышенное внимание государства.

Тема обсуждалась на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации. Оказалось, что на данный момент на Орловщине работают целых 79 организаций, которые занимаются такой деятельностью, и функционирует 161 соответствующий пункт приёма металлолома.

Орловский губернатор, выслушивая соответствующий доклад, обратил внимание на относительно небольшое количество проведённых проверок. В этом году их было всего 15, причём 11 из них проводились по инициативе самих организаций (в связи с вопросами, которые касались лицензирования). Остальные четыре — это профилактические осмотры.

Это вызвало недовольство Андрея Клычкова.

«Здесь не складывается математика… Каждый объект требует особого внимания. Здесь есть и сфера интересов правоохранительных органов», – отметил губернатор.

Напомним, что с октября минувшего года все расчёты при приёме металлолома должны проходить в безналичной форме. Это касается и юридических, и физических лиц. Так государство попыталось усилить контроль за данной сферой.

«У нас не должно быть таких «серых» пунктов. Ну, кому рассказывать? Люки, провода — это всё там… Прошу выстроить работу с правоохранительным блоком по проведению профилактических и контрольных мероприятий», – поставил Клычков точки над «и».

ИА «Орелград»